Cinesesc Estreia Quatro Novos Títulos Na Série Cinema #EMCASACOMSESC

O Sesc apresenta hoje (29), às 20h, o tradicional bate-papo Cinema da Vela ganha sua segunda edição on-line ao vivo, no canal do Youtube do CineSesc, com o tema Cinema de Distopia: das telas para o cotidiano .

Em tempos de pandemia e isolamento, muitos desses filmes parecem ter migrado das telas para a vida comum. Que cinema um cotidiano catastrófico deve nos exigir produzir? O bate-papo ao vivo contará com a presença dos cineastas Kleber Mendonça Filho e Carol Rodrigues, além da escritora e pesquisadora Ana Rüsche, e será mediado pela jornalista Flávia Guerra, pelo canal no YouTube: youtube.com/cinesesc. A programação marca a segunda edição virtual do Cinema da Vela, que reúne mensalmente cineastas, artistas, pesquisadores e críticos, no CineSesc, para discutir com o público os rumos do cinema durante o tempo do queimar de uma vela.

A partir de quinta-feira (30), o Sesc Digital disponibiliza ficção Kapò – Uma História do Holocausto, do diretor italiano Gillo Pontecorvo, além do longa E Então Nós Dançamos, do sueco Levan Akin, a ficção Quase Samba, de Ricardo Targino e a animação nacional infantil Peixonauta – Agende Secreto da O.S.T.R.A, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo

A série Cinema #EmCasaComSesc oferece a cada semana streaming gratuito de filmes em alta qualidade e sem necessidade de cadastro; para assistir, acesse sescsp.org.br/cinemaemcasa. Lançada há menos de dois meses e com mais de 200 mil visualizações, a série Cinema #EmCasaComSesc, realizada pelo Sesc São Paulo, traz uma programação de filmes em streaming na plataforma Sesc Digital, com curadoria do CineSesc, e oferece mais quatro novos títulos a partir desta quinta-feira, 30 de julho. Basta acessar o Cinema Em Casa para conferir longas e curtas-metragens, ficcionais e documentais, sempre a partir de quinta-feira, com acesso gratuito a qualquer hora do dia para ver e rever quando e onde quiser, e sem necessidade de cadastro.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

