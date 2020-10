Cine Debate Homenageia Centenário De Fellini Com “Os Palhaços” Em Edição Online

O debate, mediado pelo jornalista, professor e crítico de cinema Felipe Brida e pelo programador do Sesc Catanduva Alexandre Vasques, será na terça-feira (13), às 19h, no canal do Sesc Catanduva no Youtube. O evento é em homenagem ao centenário de nascimento do diretor Federico Fellini (1920-1993).

A sessão online do Cine Debate desse mês será do filme “Os palhaços” (1970), de Federico Fellini, ganhador de um prêmio especial no Festival de Veneza. Nesse mockumentário (falso documentário), o cineasta trata de uma de suas obsessões, o mundo do circo, e sua relação direta com os palhaços.

O filme já está disponível ao público pela plataforma do Sesc DigitalCine Debate 2020 – Os filmes anteriormente programados no início do ano (e divulgados tanto no blog quanto no site, na fanpage e na imprensa de Catanduva) não serão mais contemplados, e no lugar deles entram novas obras cinematográficas que podem ser assistidas online na plataforma Sesc Digital, na seção “Cinema em Casa com Sesc”. O acesso é gratuito, não é necessário cadastro, e o link direto para os filmes é https://sesc.digital/colecao/42876/cinema-emcasacomsesc.

A plataforma Sesc Digital foi lançada em abril de 2020, e de lá para cá dezenas de longas e curtas-metragens estão disponíveis gratuitamente ao público. Para participar do debate, basta acessar o canal do Sesc Catanduva no Youtube, https://www.youtube.com/user/sesccatanduva.

Cine Debate – O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva que existe desde 2012. Conta com duas importantes parcerias, o Sesc e o Senac Catanduva, trazendo mensalmente exibições gratuitas de filmes cult para toda a população. Antes da pandemia, as sessões eram presenciais, uma vez por mês aos sábados à tarde, no auditório do Senac Catanduva. A previsão é de que as sessões retornem presencialmente em 2021, caso a pandemia tenha cessado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local