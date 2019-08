Cine Debate Exibe, Hoje, Terror Italiano ‘Tenebre’ No Auditório Do Senac

Exibição é uma iniciativa do curso de Psicologia do Imes em parceria com Sesc e Senac

Neste sábado, dia 17 de julho, o projeto de extensão do Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior, o Cine Debate, irá exibir o filme de terror italiano ‘Tenebre’. Aberta ao público e gratuita, a exibição está marcada para começar às 14h10, no auditório do Senac de Catanduva.

Exibido em 1982 e possuindo 101 minutos de duração, a produção do diretor Dario Argento faz parte da ‘Mostra de Terror Giallo’, do Sesc. Ao final da sessão cinematográfica, o professor (tanto do Senac, quanto do Imes), jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, será o mediador de um debate a respeito do filme exibido. Vale lembrar que o Cine Debate foi criado pelo curso de Psicologia da instituição de ensino em parceria com o Senac e o Sesc da Cidade Feitiço.

Em 2019, o projeto completa sete anos de existência e a promessa é de que a programação de exibições deste ano traga filmes importantes e premiados para os alunos e interessados.

Sinopse

O escritor Peter Neal chega à cidade de Roma para promover seu último livro, ‘Tenebre’, mas descobre que alguém está usando seus romances como inspiração para cometer assassinatos. Logo, ele se vê envolvido nos crimes e passa a tentar descobrir o assassino.

Cine Debate

