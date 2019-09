Cine Debate Exibe Animação Indicada Ao Oscar ‘Minha Vida De Abobrinha’

Neste sábado, dia 21 de setembro, o projeto de extensão do Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior, o Cine Debate, irá exibir a animação ‘Minha vida de abobrinha’. Aberta ao público e gratuita, a exibição está marcada para começar às 14h30, no auditório do Senac de Catanduva.

Exibida em 2016 e possuindo 66 minutos de duração, a produção do diretor Claude Barras foi indicada ao Oscar e Globo de Ouro. Ao final da sessão cinematográfica, o professor (tanto do Senac, quanto do Imes), jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, será o mediador de um debate a respeito do filme exibido. Vale lembrar que o Cine Debate foi criado pelo curso de Psicologia da instituição de ensino em parceria com o Senac e o Sesc da Cidade Feitiço.

Em 2019, o projeto completa sete anos de existência e a promessa é de que a programação de exibições deste ano traga filmes importantes e premiados para os alunos e interessados.

Sinopse

O garotinho Ícaro, apelidado de Abobrinha, perde a mãe num acidente e é levado para um orfanato. Lá, faz novos amigos, como Simon, Ahmed, Jujube, Alice e Béatrice, que não foram poupados pela vida. Até que tudo muda com a chegada de uma menina chamada Camille.

Cine Debate

Da Reportagem Local