Cine Debate Encerra 2019 Com Exibição De Drama Chileno

Neste sábado, dia 23 de novembro, o projeto de extensão do Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior, o Cine Debate, irá exibir o drama chileno ‘Uma mulher fantástica’. Aberta ao público e gratuita, a exibição está marcada para começar às 14h30, no auditório do Senac de Catanduva.

Exibida em 2017 e possuindo 104 minutos de duração, a produção do diretor Sebastián Lelio foi vencedora do Oscar na categoria ‘Melhor filme estrangeiro’. Ao final da sessão cinematográfica, o professor (tanto do Senac, quanto do Imes), jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, será o mediador de um debate a respeito do filme exibido, ao lado do ator, professor de teatro no Senac Catanduva e membro do Conselho Municipal dos Direitos LGBT de Catanduva, Thales Maniezzo. Vale lembrar que o Cine Debate foi criado pelo curso de Psicologia da instituição de ensino em parceria com o Senac e o Sesc da Cidade Feitiço.

Em 2019, o projeto completa sete anos de existência e a promessa é de que a programação de exibições deste ano traga filmes importantes e premiados para os alunos e interessados.

Sinopse

Marina (Daniela Vega) é uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. Seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso e, para isso, canta durante a noite em diversos clubes de sua cidade. O problema é que, após a inesperada morte de Orlando (Francisco Reyes), seu namorado e maior companheiro, sua vida dá uma guinada total.

Cine Debate

O Cine Debate, um projeto de extensão criado pelo curso de Psicologia do Imes Catanduva, em parceria com o Senac e o Sesc Catanduva, completou sete anos de existência em 2019. A programação deste ano trouxe filmes importantes e premiados.

A programação de 2020 será lançada em breve, e as sessões devem ter início em fevereiro do próximo ano.

Da Reportagem Local