Cine Debate Do Imes Já Está Com O Filme “O Caso Do Homem Errado” Disponível Para Público

O Cine Debate do Imes apresentou ontem (17), em formato online, seu debate mensal, dessa vez sobre o filme “O caso do homem errado” (2017). O bate-papo com o público foi gratuito, no canal do Sesc no Youtube (https://www.youtube.com/user/sesccatanduva), mediado pelo jornalista, professor e crítico de cinema Felipe Brida e pelo programador do Sesc Catanduva Alexandre Vasques, com participação do skatista profissional Alexandre Tizil, que atua há 30 anos no esporte radical.

O filme “O caso do homem errado” (2017, 77 minutos) está disponível gratuitamente na plataforma do Looke, em https://www.looke.com.br/filmes/ o-caso-do-homem-errado. É um documentário brasileiro exibido no Festival de Gramado e vencedor de prêmios como no Festival Internacional de Cine Latino/Uruguai, que narra a história do operário negro Júlio César que, confundido com um assaltante, foi morto pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul em 14 de maio de 1987. Por meio de depoimentos, traça um panorama do racismo e do abuso de autoridade policial no Brasil.

Cine Debate 2020

Desde agosto o Cine Debate do Imes Catanduva passou a ser em formato online, com acesso gratuito aos títulos disponíveis tanto na plataforma em streaming do Sesc Digital (não é necessário cadastro) quanto na Looke (com cadastro). Os filmes ficam online por tempo determinado (a maioria com exibição até 2021), e o debate mensal é realizado pelo canal do Sesc Catanduva no Youtube.

No próximo mês haverá a última sessão do ano do Cine Debate. O filme escolhido é “Uma vida em comum” (Reino Unido/Itália, 2013, 92 minutos), um drama ganhador de três prêmios especiais no Festival de Veneza. Ele já se encontra disponível na plataforma do Sesc, em https://sesc.digital/colecao/42876/cinema-emcasacomsesc, e o debate será no dia 01/12 (terça-feira), às 19h.

Cine Debate

O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva que existe desde 2012. Conta com duas importantes parcerias, o Sesc e o Senac Catanduva, trazendo mensalmente exibições gratuitas de filmes cult para toda a população. Antes da pandemia, as sessões eram presenciais, uma vez por mês aos sábados à tarde, no auditório do Senac Catanduva.

O formato online deverá permanecer pelo menos até o final do primeiro semestre de 2021.

Ariane Pio

Da Reportagem Local