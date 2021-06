Cine Debate do Imes Catanduva Trará “Tomates Verdes Fritos” no Sábado

O Cine Debate do Imes Catanduva do mês de junho exibe, no próximo sábado, dia 26/06, o drama romântico “Tomates verdes fritos” (1991), de Jon Avnet, um clássico da “sessão da tarde”, indicado a dois Oscars (melhor roteiro adaptado e melhor atriz coadjuvante para Jessica Tandy, em um de seus últimos papeis no cinema).

O filme está disponível no site do Sesc Digital até o dia 30/09, em https://sesc.digital/conteudo/cinema-e-video/55503/tomates-verdes-fritos, e o debate será dia 26, a partir das 14h, pelo Youtube do Sesc Catanduva – https://www.youtube.com/user/sesccatanduva. A transmissão é aberta e gratuita ao público.

Dessa vez o debate virtual contará com uma presença especial, a da jornalista e crítica de cinema Clarissa Kuschnir. A mediação do bate-papo será do idealizador do projeto, o jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, professor do Senac e do Imes Catanduva, e de Alexandre Vasques, programador cultural do Sesc Catanduva.

Sinopse: Evelyn Couch (Kathy Bates) é uma dona de casa emocionalmente reprimida que visita com o marido um parente no asilo de idosos. Lá, encontra Ninny Threadgoode (Jessica Tandy), uma mulher idosa, que a ilumina através de histórias do seu passado. Evelyn então ganha a confiança necessária para mudar sua própria vida.

Cine Debate

O Cine Debate é uma parceria do Imes com o Sesc e o Senac Catanduva e completa nove anos trazendo filmes cult de maneira gratuita a toda a população. Segue o mesmo formato do segundo semestre de 2020: uma vez por mês, online, porém agora aos sábados, a partir das 14h, pelo canal do Sesc no Youtube.

O próximo filme do Cine Debate 2021 será “Lili Marlene” (1981, 111 minutos), em 31 de julho. A programação a partir de agosto será divulgada em breve.

Ariane Pio

Da Reportagem Local