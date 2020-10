Cine Debate Divulga Sessão Extra e Nome De Filmes Para Próximos Meses

Nesse mês de outubro, o Cine Debate realizará uma sessão extra totalmente gratuita ao público, pela plataforma do Sesc Digital. O doc conta a história de uma mulher que descobre um duro segredo de família envolvendo o passado sombrio de sua tia Adriana, por quem tinha enorme apreço. O filme já está disponível ao público pela plataforma do Sesc Digital, pelo link https://sesc.digital/colecao/42876/cinema-emcasacomsesc.

O debate será no dia 27 de outubro, terça-feira, às 19h, no canal do Sesc Catanduva no Youtube – ele será mediado pelo jornalista, professor e crítico de cinema Felipe Brida e pelo programador do Sesc Catanduva Alexandre Vasques, e contará com a participação do professor Fabian Nuñez, doutor e mestre em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e professor de Cinema na UFF.

Próximos filmes – Programe-se para as próximas sessões e debates. – 17/11 – O caso do homem errado (Brasil, 2017, 77 minutos – documentário exibido no Festival de Gramado e vencedor de prêmios como no Festival Internacional de Cine Latino/Uruguai; haverá debate com participação do skatista profissional Alexandre Tizil, que atua há 30 anos no esporte radical). Debate às 19h, sendo que o filme já se encontra gratuitamente na plataforma do Looke, em https://www.looke.com.br/filmes/o-caso- do-homem-errado – 01/12 – Uma vida em comum (Reino Unido/Itália, 2013, 92 minutos – drama ganhador de três prêmios especiais no Festival de Veneza, além de 17 prêmios em 15 festivais ao redor do mundo). Debate às 19h, sendo que o filme já se encontra gratuitamente na plataforma do Sesc Digital.

Cine Debate 2020 – Desde agosto o Cine Debate do Imes Catanduva passou a ser em formato

online, com acesso gratuito aos títulos disponíveis na plataforma em streaming do Sesc Digital (não é necessário cadastro). A plataforma Sesc Digital foi lançada em abril de 2020, e de lá para cá dezenas de longas e curtas-metragens estão disponíveis gratuitamente ao público. Já os debates são feitos pelo canal do Sesc Catanduva no Youtube, https://www.youtube.com/user/sesccatanduva. Participem!

Cine Debate – O Cine Debate é um projeto de extensão do curso de Psicologia do Imes Catanduva que existe desde 2012. Conta com duas importantes parcerias, o Sesc e o Senac Catanduva, trazendo mensalmente exibições gratuitas de filmes cult para toda a população. Antes da pandemia, as sessões eram presenciais, uma vez por mês aos sábados à tarde, no auditório do Senac Catanduva. A previsão é de que as sessões retornem presencialmente em 2021, caso a pandemia tenha cessado.

Ariane Pio

Da Reportagem Local