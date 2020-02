‘Cine Debate’ Completa Oito Anos De Exibições De Filmes Gratuitos No Imes

A partir do mês de março deste ano, o Imes – Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva irá retomar as sessões do projeto Cine Debate. O filme escolhido para o dia de abertura será ‘Eles não usam black-tie’, filme de 1981, da ‘Mostra Leon Hirszman’, que será exibido em cópia restaurada.

O projeto, que se trata de uma parceria com o Sesc e o Senac Catanduva, completa oito anos trazendo filmes de maneira gratuita a toda a população. Em 2020, o Cine Debate segue o mesmo formato: uma vez por mês, aos sábados, das 14h30 às 17h00, no auditório do Senac Catanduva. Sendo o idealizador do projeto, o jornalista e crítico de cinema Felipe Brida, professor do Senac e dos cursos de Psicologia e Publicidade e Propaganda do Imes Catanduva, continua responsável por conduzir os debates no final.

Neste primeiro semestre, os filmes escolhidos foram:

Dia 21 de março: Eles não usam black-tie (1981, 122 min) – ‘Mostra Leon Hirszman’; dia 18 de abril: Visages, villages (2017, 94 min); dia 16 de maio: A visitante francesa (2012, 89 min); dia 20 de junho: Tito e os pássaros (2018, 73 min).

Sinopse do filme da estreia:

“Em São Paulo, em 1980, o jovem operário Tião (Carlos Alberto Riccelli) e sua namorada Maria (Bete Mendes) decidem casar-se ao saber que a moça está grávida. Ao mesmo tempo, eclode um movimento grevista que divide a categoria metalúrgica. Preocupado com o casamento e temendo perder o emprego, Tião fura a greve, entrando em conflito com o pai, Otávio (Gianfrancesco Guarnieri), um velho militante sindical que passou três anos na cadeia durante o regime militar”.

