Cinco Entidades de Catanduva Mantém Parceria Para Educação Infantil Em 2019

Cinco entidades filantrópicas de Catanduva mantém convênio para prosseguir com as atividades relacionadas à educação infantil em 2019. O ‘Termo de Convênio’ foi firmado entre as instituições e o poder municipal, por meio da Secretaria de Educação. A informação é da Prefeitura.

De acordo com o setor, o contrato, válido para 12 meses, permite a continuidade da parceria entre o poder público e as creches filantrópicas que se dedicam à educação das crianças. “As entidades prestam um importante serviço à comunidade ao disponibilizarem seus espaços para a prática do ensino. Porém, sabemos que a filantropia também depende da colaboração do próximo. É neste sentido que firmamos o termo de cooperação”, disse a secretária Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

As instituições que se comprometeram, juntamente ao setor, para prosseguir com suas atividades a partir do primeiro semestre de 2019 são: Associação Amigo Germano (Creche Irmã Sheila), Creche Antônio Nelson Zancaner, Casa da Criança Sinharinha Netto, Associação das Senhoras Espíritas e Sociedade Espírita Boa Nova.

Além dos docentes, uniformes, kit escolar e material didático, elas receberão, conforme prevê o convênio, outros benefícios. “A Prefeitura também disponibilizará materiais de higiene e limpeza, merenda e auxiliar de serviços gerais às entidades, conforme o número de alunos”, esclarece o setor.

Da Reportagem Local