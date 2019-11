Ciesp Promove Encontro Entre Líderes Da Indústria Na Terça-Feira

Na próxima terça-feira, dia 5 de novembro, o Ciesp Noroeste Paulista vai reunir empresários de Catanduva para uma manhã de troca de experiências e conhecimento sobre as indústrias e os serviços prestados pela entidade. O evento ganhou apoio da Prefeitura de Catanduva e será realizado no auditório Professor Edgard Antunes, a partir das 8h.

“É uma maneira que encontramos para que os empresários de indústrias de Catanduva e região falem sobre suas necessidades e carências, e, ao mesmo tempo, conheçam mais sobre o Ciesp e os serviços que podemos oferecer para as indústrias”, afirmou Luiz Fernando Lucas, diretor do Ciesp Noroeste Paulista.

O Ciesp Noroeste Paulista abrange região composta por 102 municípios e atua em assuntos relacionados à defesa dos interesses da indústria, oferecendo desde suporte jurídico a soluções de problemas de caráter coletivo. Entre os temas trabalhados pelo Ciesp na atualidade estão os suportes à Lei da Política Nacional de Resíduos e à Lei Geral de Proteção de Dados, duas realidades que as indústrias terão que se adequar.

Segundo os organizadores, esses e uma série de outros serviços serão apresentados na reunião de Catanduva. O encontro é aberto e gratuito a qualquer empresário que quiser participar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local