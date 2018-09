O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) oferece oportunidades de estágio em Catanduva. As vagas são para órgãos e entidades do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições para participar do processo seletivo já estão abertas e podem ser feitas até o dia 30 deste mês pelo portal do CIEE (www.ciee.org.br). Poderão prestar a prova os estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, que estejam cursando do 1º ao penúltimo ano. Os selecionados receberão bolsa auxílio, auxílio transporte e recesso remunerado.

Para fazer a inscrição, o estudante deve acessar o portal, entrar na opção “estudantes”, clicar no logo do Processo Seletivo – Governo do Estado e, em seguida, clicar em “Inscreva-se já”. Na ficha de inscrição, o interessado deve selecionar a cidade onde deseja realizar a prova e informar quatro municípios onde deseja estagiar.

Conforme o edital, a lista contendo o nome dos candidatos inscritos e confirmados estará disponível a partir do dia 11 de Outubro no portal do CIEE e no Diário Oficial do estado de São Paulo. As informações referentes à data, horário e locais de provas dos candidatos inscritos e confirmados serão divulgadas a partir do dia 17. A realização da prova está prevista para ocorrer no dia 21 de Outubro. Ainda de acordo com o regulamento, o processo seletivo será uma prova de múltipla escolha, composta de 30 questões, divididas entre as disciplinas Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Os assuntos referentes a cada categoria, para Médio ou Superior, podem ser conferidos no Edital.

A lista geral de classificação provisória será divulgada a partir do dia 5 de dezembro, no site do CIEE e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Da Reportagem Local