CIEE Oferece 30 Vagas de Estágio Para Jovens de Catanduva

O CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) oferece 30 vagas de estágio para jovens de Catanduva. Na região, a oferta é de 500 vagas e os jovens interessados devem fazer ou atualizar o cadastro pelo site www.ciee.org.br. Os candidatos devem estar devidamente matriculados no ensino médio, técnico ou nível superior e ter no mínimo 16 anos. Há vagas para várias áreas.

O aluno não paga nada para se inscrever e ainda recebe suporte da instituição.

“Em Catanduva, em média de 30 vagas, sendo para candidatos regularmente matriculados no Ensino Médio, Técnico e Nível Superior e que tenha no mínimo 16 anos. Sem nenhum custo, para se inscrever: www.ciee.org.br”, informa a supervisora Daniela Sandrini, da unidade de São José de Rio Preto.

O CIEE orienta que providências simples podem aumentar as chances de convocação para os processos seletivos.

“A atualização do cadastro no banco de perfis do CIEE, principalmente telefone, e-mail de contato e ano do curso”, alertam os recrutadores.

O estágio é aberto a alunos regularmente matriculados que frequentem, efetivamente, cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, de educação superior, de educação profissional, do ensino médio e de educação especial, aceitos por pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração pública, profissionais liberais e instituições de ensino, para o desenvolvimento de atividades relacionadas à área de formação.

SERVIÇO

O CIEE Catanduva atende na rua Alagoas, 137, no Centro de Catanduva. O horário de atendimento é das 8h às 17h30. O telefone para mais informações é o 3525-1143.

Karla Sibro

Da Reportagem Local