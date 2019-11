Cidreira Traz Vários Benefícios Para O Corpo E Para Saúde

A Cidreira é uma erva que é nativa do Sri Lanka e sul da Índia, mas agora cresce em muitos países ao redor do mundo. Os talos da planta são um ingrediente comum na culinária asiática, mas também é possível fazer capim-limão para fazer chá.

A planta tem folhas longas que são semelhantes às das ervas marinhas. Embora existam 55 espécies de capim-limão, apenas as variedades das Índias Orientais e das Índias Ocidentais são adequadas para uso na culinária.

Vários pesquisadores estão interessados nos benefícios de saúde e medicinais de beber chá de capim-limão. Como tal, o chá de capim-limão pode ser uma bebida benéfica para as pessoas incorporarem em sua dieta. Muitas pessoas acham que beber chá quente é relaxante, mas o chá de capim-cidreira pode oferecer mais propriedades para reduzir a ansiedade.

De acordo com a alopata Maria do Carmo Freitas, cheirar capim-limão pode ajudar as pessoas com ansiedade. Embora algumas pessoas já inalem óleo essencial de capim-limão para aliviar o estresse e a ansiedade.

Abaixa o colesterol, um estudo observa que a reação é dose-dependente. Isso significa que quantidades maiores de capim-limão podem diminuir ainda mais o colesterol. Além de preveni infecção. Por exemplo, a erva parece reduzir a incidência de aftas, uma infecção fúngica que comumente afeta pessoas com sistemas imunológicos debilitados, como aqueles com HIV.

Os resultados de um estudo de 2015 sugerem que a ingestão diária de infusões de chá de capim-limão por 30 dias pode aumentar a concentração de hemoglobina, o volume globular e a contagem de glóbulos vermelhos no corpo. Os pesquisadores fizeram exames de sangue de 105 pacientes humanos no início e, depois, aos 10 e 30 dias de estudo. Eles concluíram que beber chá de capim-limão aumenta a formação de glóbulos vermelhos. Embora eles não tenham identificado exatamente como o capim-limão faz isso, eles sugeriram que as propriedades antioxidantes do chá poderiam ter um papel importante.

Beber chá de erva-cidreira pode ter efeitos diuréticos, o que significa que estimula os rins a liberarem mais urina do que o habitual. Este efeito diurético no corpo pode ser benéfico nos casos em que a retenção de água leva ao inchaço. Este é um sintoma comum da síndrome pré-menstrual (TPM).

Ariane Pio

Da Reportagem Local