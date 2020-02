Cidades Têm Até Março Para Aderir Ao Programa Município + Cidadão

As cidades de todo o Brasil têm até o dia 15 de março para aderir ao Programa Município + Cidadão. A iniciativa lançada pelo Ministério da Cidadania tem o objetivo de reconhecer e valorizar iniciativas que transformam comunidades por meio da implantação de políticas públicas integradas nas áreas da Cultura, Desenvolvimento Social e Esporte.

Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, é uma oportunidade para que boas práticas, a partir de gestões comprometidas, sejam reconhecidas e disseminadas para diferentes partes do país. “Esta iniciativa é a junção de várias ações que os municípios já fazem, na maior parte das vezes, e que elevam o patamar da cidadania e melhoram a qualidade de vida da população. Nós queremos que essas ações sejam disseminadas e ampliadas em todos os municípios brasileiros”, disse. Até o momento, mais de mil municípios já aderiram ao programa. As equipes do governo federal ficarão à disposição dos participantes para tirar dúvidas e explicar como aderir e cumprir as metas propostas.

As cidades que aderirem também poderão se inscrever para o Prêmio Município + Cidadão. A proposta visa valorizar o esforço de gestores em promover o desenvolvimento das pessoas e a construção da cidadania em suas regiões. “Eu gostaria de conclamar os prefeitos de todo o Brasil para participarem do Prêmio + Cidadão, que terá uma premiação agora em junho. É um pedido que eu faço, é uma conclamação que eu faço para que os prefeitos façam sua adesão ao programa Município + Cidadão para participarem dessa competição em prol da sociedade”, conclui o ministro. . Interessados em participar devem acessar a página oficial (cidadania.gov.br/municipiomaiscidadao) e formalizar a adesão ao programa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local