Cidades da Região se Unem Para Criar Força-Tarefa Contra Quem Desrespeita o Isolamento Social

O mundo atravessa uma das piores pandemias da história. Só no Brasil, já morreram quase 440 mil pessoas. Em Catiguá, foram 22 vítimas e mais de 800 casos positivos. Ainda assim, muitas pessoas insistem em furar as regras de isolamento social, fundamentais para evitar o contágio da doença, aproveitando-se do fato de que, atualmente, Catiguá conta com um pequeno efetivo policial, o qual atende também Novais e Tabapuã.

Em reunião realizada com os prefeitos das três cidades, a juíza e a promotora de Tabapuã, ficou acordada a criação de uma força- tarefa para combater as aglomerações e o desrespeito às regras sanitárias. As prefeituras estão solicitando reforço ao Batalhão da PM de Catanduva e à Vigilância Sanitária de Rio Preto, para intensificar a fiscalização. Os alvos principais serão as festas clandestinas e as aglomerações em locais públicos. Lembrando que a cepa indiana do coronavírus já está circulando na região, ocasionando quadros graves da doença. Além disso, quem for pego promovendo aglomerações será processado com base no artigo 268 do Código Penal, que prevê detenção, de um mês a um ano, mais multa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local