Cidades da região são contempladas com ônibus escolares pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE). A cerimônia para assinar o termo de adesão do Projeto Ônibus Urbano Escolar Acessível aconteceu neste mês em Santa Adélia. Representantes de Ariranha, Catiguá, Catanduva, Santa Adélia, Marapoama, Palmares Paulista, Paraíso, Novais, Tabapuã, Elisiário, dentre outros municípios compareceram na cerimônia.

Segundo informações da assessoria de imprensa de Marapoama, a solenidade de assinatura dos convênios contou com a presença do diretor do FNDE Manuel Dernival Santos Neto e de representantes de 16 cidades da região de Catanduva. De acordo com o prefeito de Marapoama Márcio Perpetuo Augusto, a cidade receberá dois ônibus.

“O investimento para Marapoama foi de R$ 456 mil, sendo o valor de R$ 228 mil cada um dos ônibus que se apresentam como uma oportunidade para os municípios ampliar o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida nas classes comuns das escolas públicas de ensino regular e a oferta do atendimento educacional especializado, de forma complementar ou suplementar, garantindo a transversalidade da educação especial em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino”, ressalta Augusto.

Ainda de acordo com o prefeito, a conquista dos dois ônibus é de suma importância, pois a prefeitura poderá substituir dois ônibus antigos que constantemente apresentam problemas ou vendê-los e comprar duas peruas Kombi e deixar assim a frota com veículos novos.

Segundo o diretor do FNDE, os veículos serão entregues nos municípios nos próximos 30 dias. O veículo é adaptado para transportar passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida.

Santa Adélia também foi contemplada com dois veículos que do valor total de R$ 358,6 mil, R$ 96.862,00 serão contrapartida da Prefeitura.

“Esses novos veículos vão engrossar a nossa frota municipal e ajudar a transportar as crianças com mais conforto e segurança, além de diminuir nossos gastos, já que com a frota nova, os custos com manutenção caem consideravelmente”, diz o prefeito de Santa Adélia Guilherme Colombo da Silva.

Karla Sibro

Da Reportagem Local