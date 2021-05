Cidades da Região Recebem Recursos do Ministério da Saúde Para Exames de Pré-Natal

A iniciativa faz parte da Rede Cegonha, estratégia da pasta que assegura os cuidados necessários com mulheres e crianças que buscam atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). A pasta repassa o recurso de acordo com a produção apresentada pelos estados e municípios em 2020.

As cidades da região de Catanduva que receberão os valores registraram as gestantes com exames avaliados até a 20ª semana de gestação entre janeiro e dezembro de 2020. Os municípios contemplados serão: Elisiário (R$ 249,30); Itajobi (R$ 1.695,24) e Pindorama (R$ 498,60).

O valor atende à determinação de portaria (nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017) que incluiu novos exames no pré-natal da Rede Cegonha. Entre eles, estão cultura de bactérias para identificação (urina), hemoglobina, ampliação do ultrassom obstétrico para 100% das gestantes, além de exames adicionais para gestantes de alto risco, como contagem de plaquetas, ultrassom obstétrico com doppler, entre outros.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local