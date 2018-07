Cidades da Região Podem Participar da “Jornada do Patrimônio” 2018

Municípios da região podem participar da Jornada do Patrimônio, da Secretaria de Cultura do Estado do Estado. O projeto, em parceria com as prefeituras, visa à preservação do patrimônio cultural paulista. Os interessados em participar podem entrar em contato pelo email jornadapatrimonio2018@sp.gov.br. A Jornada será realizada nos cinco finais de semana de Setembro.

Conforme informações da Secretaria do Estado, em 2017 o projeto chegou a 15 municípios. Para essa edição, o projeto contempla novas formações: “A ideia agora é ampliar a ação para que mais regiões paulistas participem. Além de visitas guiadas, a programação organizada por cada município abrangerá atividades relacionadas ao patrimônio cultural paulista, como palestras, oficinas e atrações artísticas”, contou a Secretaria por meio da assessoria de imprensa.

A Jornada terá como foco não apenas o patrimônio material, mas também o imaterial – que abrange o conjunto de saberes de um grupo, como as festas, o artesanato e a culinária de cada região. “Ninguém preserva o que não conhece. A Jornada melhora a relação com o espaço urbano”, disse o secretário da Cultura do Estado Romildo Campello.

O secretário ainda ressalta o vínculo da preservação com o turismo. “O patrimônio histórico promove a inclusão do ponto de vista sociocultural e socioeconômico; neste aspecto, quando há investimento em cultura, há retorno econômico para a sociedade”, reforçou.

Sob responsabilidade da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (UPPH), a segunda edição estadual da Jornada pretende sensibilizar o público para reconhecimento, valorização, defesa e preservação de patrimônios culturais. “A valorização do patrimônio histórico contribui para a construção da identidade do indivíduo; além disso, fortalece a imagem dos municípios”, ressaltou a coordenadora da UPPH, Valéria Rossi.

Da Reportagem Local