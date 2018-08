Cidades da Região Participam de Curso da ONU e Ministério do Meio Ambiente

Cidades da região participam de um curso que será realizado pelo Ministério do Meio Ambiente e da Organização das Nações Unidas sobre a sustentabilidade na gestão pública. Da microrregião de Catanduva estarão presentes representantes de Itajobi, Novo Horizonte, Embaúba, Vista Alegre do Alto, Cajobi, Urupês, Paraíso e Marapoama.

Ao todo 54 municípios confirmaram presença.

Em parceria com a Prefeitura de Rio Preto e por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, o Ministério do Meio Ambiente e a ONU Meio Ambiente realizam nos dias 6 e 7 de agosto, segunda e terça-feira, no Partec (Parque Tecnológico), em Rio Preto, o Curso de Sustentabilidade na Administração Pública. Voltado para os servidores públicos dos três poderes e esferas de governo, o curso visa estimular os gestores públicos a incorporar princípios e critérios socioambientais, levando à economia de recursos naturais e à redução de gastos institucionais.

O evento, que já está com vagas esgotadas, começa no dia 6, às 8h. No primeiro dia, haverá a apresentação do Programa A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), além de palestras sobre Gestão de resíduos gerados; Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; Compras públicas sustentáveis; e Construções, reformas e ampliações sustentáveis.

No segundo dia, os temas são: Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização e capacitação dos servidores; Boas Práticas em sustentabilidade na administração pública; Fortalecimento da gestão ambiental municipal; Elaboração de projetos; Interação entre os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU +A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública)+ Programa Município VerdeAzul.

De acordo com a consultora Patrícia Fazano, que vai ministrar o curso, a Agenda Ambiental na Administração Pública é um programa do Ministério do Meio Ambiente que existe desde 1999 e que agora vem sendo trazido de forma mais efetiva para as Prefeituras. “Este ano, a ONU Meio Ambiente, que é parceira do Ministério do Meio Ambiente, lançou um edital para realizar as capacitações em todo o país. O programa trabalha com a sustentabilidade voltada para o interior da administração pública, de forma transversal em todas as secretarias, visando economia de recursos naturais e recursos públicos”, explicou Patrícia.

Os cursos de Sustentabilidade na Administração Pública (Agenda A3P) estão sendo realizados nas cinco regiões do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste e ocorrerão em todas as Unidades da Federação (UF), totalizando 66 cidades brasileiras, dentre elas capitais e cidades-polo como Rio Preto. A intenção da A3P é capilarizar a Agenda, permitindo que seja conhecida em todo o país. É a primeira vez que se faz um projeto de capacitação num formato mais abrangente e que pretende formar cerca de 4 mil multiplicadores e agentes do A3P.

Endereço do Partec: Av. Abelardo Menezes, 1001 –Auditório – Jd. Tarraf II.

Karla Konda

Editora Chefe