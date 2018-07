Cidades da Região Integram Pesquisa Sobre Saneamento Básico

As 13 cidades que pertencem a região de Catanduva integram a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB). Os representantes têm até o final do mês para entregarem as respostas de questionário feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE). Em entrevista ao O regional Fernando Rodriguez Fontana, Chefe da Agência do IBGE Catanduva, explica que a nova configuração da pesquisa, em ciclos de cinco anos, tem o objetivo de investigar, de maneira periódica, a oferta dos serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário em um primeiro momento. “Em seguida, os serviços de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Durante esse período, o IBGE pretende fornecer resultados sobre o número de prestadores, a gestão e a execução dos serviços de saneamento em todos os municípios brasileiros”, informou.

Na atual etapa do ciclo da pesquisa, que engloba o período de 2015 a 2020, o Instituto busca informações sobre os aspectos legais, metas de universalização, captação, distribuição, tratamento de água, envio e recebimento de água, racionamento de água, coleta de esgoto, envio e recebimento de esgoto, destino do esgoto, tratamento do esgoto, tarifas, pessoal ocupado, capacitações, entre outros dados.

A pesquisa com dados de 2017 integra um censo dos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário, que volta a ser realizado, dez anos depois da última edição que foi registrada em 2008. Os resultados, a partir dos dados obtidos, vão possibilitar um cenário recente sobre a oferta desses serviços no país.

“Em Catanduva o questionário da PNSB foi entregue para a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), órgão que será responsável por respondê-lo ao IBGE. Em outras cidades da nossa região, o questionário foi entregue na própria prefeitura, por ser ela a responsável pelas informações referentes à PNSB”, finaliza Fontana.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local