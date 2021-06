Cidades da Região de Catanduva Fecham a Partir de Segunda-Feira Para Lockdown

O agravamento da pandemia da Covid-19 forçou a Prefeitura de Catiguá recorreu a uma medida mais drástica, que é lockdown. Ela visa impedir ao máximo a circulação de pessoas e a aglomeração, de modo a evitar o contágio do coronavírus. “Pedimos à população que tenha muita calma e evite atitudes desesperadas como corridas a supermercados, farmácias e postos de combustível”. A medida só entrará em vigor na segunda-feira (14). Além disso, os estabelecimentos estarão autorizados a atender no sistema de delivery. O momento, agora, requer muita cautela, disciplina, foco e, sobretudo, amor ao próximo, ressalta a prefeitura de Catiguá.

Já na cidade de Santa Adélia, o lockdown começa também na segunda-feira (14) e vai ate dia 20 de junho. Os mesmos critérios as cidades adotaram não pode atendimento presencial de comércio, academia, salão de beleza e barbearia, supermercados, minimercados, mercearias e quitandas, açougues, padarias, lojas de R$ 1, lojas de conveniência, pet shop, Casa de ração, atendimento bancário, lojas de construção civil, escritório de contabilidade e advocacia, seguradora e consultoria, consultórios odontológicos, fisioterapia e congêneres, bares restaurantes, lanchonetes, serv festa, estabelecimentos que tenham como atividade principal a venda de bebidas alcoólicas.

‘Os hospitais estão lotados. Não há vagas nas UTIS da região. O lockdown é uma medida difícil, porém, com este sacrifício de todos, vamos reduzir a contaminação pelo vírus e salvar vidas”. Outras cidades da região próximas de Catanduva que também entram em lockdown Tabapuã e Palmares Paulista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local