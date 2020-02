Cidade Limpa Termina Com 353 Toneladas De Entulho Recolhidos Em Catanduva

O ‘Cidade Limpa’ terminou no último sábado (22). Segundo informações da Prefeitura de Catanduva foram mais de 353 toneladas de materiais recolhidos e centenas de viagens.

A Secretaria do Meio Ambiente ressaltou a participação da população que foi recorde e mostrou apoio no combate à dengue.

O projeto era para ter terminado na quarta-feira (19), mas devido a atrasos e as chuvas teve que ser prorrogado até o ultimo sábado (22). Até quarta-feira, segundo os dados da prefeitura foram envolvidos 14 caminhões e mais de 70 funcionários da Prefeitura, que percorreram os quatro cantos da cidade em 213 viagens, cumprindo o cronograma da campanha promovida por meio de parceria da Prefeitura com a TV Tem.

Na lista de itens que são levados estão móveis, geladeiras, fogão, pneus e lixo eletrônico. Não são recolhidos: lixo comum, lâmpadas, entulho e galhos de árvores.

Agendamento

Além do projeto Cidade Limpa, realizado anualmente, a Prefeitura de Catanduva oferece o trabalho de coleta de volumosos à população durante o ano todo. Para isso, basta o morador entrar em contato pelo telefone (17) 3522-0814, indicar o endereço e realizar o agendamento.

A recolha é feita às terças e quintas-feiras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local