Cidade Limpa Recolhe Quase 55 Toneladas de Entulho em Dois Dias

Quase 55 toneladas de móveis e objetos em desuso foram recolhidos pelo projeto Cidade Limpa nos dois primeiros dias de atuação em Catanduva. A ação, que mobiliza 15 equipes em diversos bairros da cidade, é realizada por uma emissora de TV, em parceria com a Prefeitura.

Ao todo, o projeto percorrerá mais de 100 bairros do município até o dia 19 de setembro. O objetivo é eliminar o maior número possível de criadouros e, assim, combater o Aedes, mosquito que transmite dengue, febre amarela, zika e chikungunya.

“Mais uma vez, solicitamos a contribuição dos moradores, para que deixem os materiais em frente de casa às 7 horas do dia previsto para a passagem do caminhão”, diz o secretário Carlos Alberto Calixto Lapêra. O mutirão recolhe volumosos (móveis, geladeiras, fogão, pneus etc), além de objetos em desuso e lixo eletrônico.

Os bairros Aeroporto, Agudo Romão I e II, Amêndola, Centro, Jardim Belém, Jardim Brasil, Jardim Clélia, Jardim Del Rey, Jardim do Lago, Joaquim Lopes, Martani, Parque das Américas, Parque Iracema I, Pedro Monteleone, Santo Antônio, Top Life, Vila Juca Pedro Vila Maria Jorge, Vila Rodrigues e Vila Stocco são os próximos a receberem o projeto, nesta sexta-feira, dia 14.

Antes do caminhão da limpeza, a Equipe de Combate ao Aedes (Emcaa) e agentes comunitários percorrerão o setor com o intuito de informar sobre o mutirão e vistoriar as casas. O Cidade Limpa tem o apoio das Secretarias de Meio Ambiente, Obras e Serviços e Saúde e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Em Catanduva, o Programa Cidade Limpa será realizado até 19 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Não serão recolhidos materiais de construção e podas de árvores. A população deve colocar materiais na calçada às 7 horas do dia marcado. Confira o cronograma no site www.catanduva.sp.gov.br

Da Reportagem Local