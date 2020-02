Cidade Limpa Coleta 167 Toneladas De Volumosos Em Cinco Dias Da Campanha

Com foco no combate à dengue, o projeto Cidade Limpa já retirou mais de 167 toneladas de volumosos das ruas. O balanço da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura está levando em consideração os cinco dias de campanha que o caminhão já percorreu os bairros do cronograma. Entre os itens estavam sofás, armários, móveis e outros objetivos que podem abrigar água da chuva e atrair o Aedes aegypti, além de cobras, aranhas e escorpiões.

A parceria da Prefeitura de Catanduva com a TV Tem, afiliada da Rede Globo, ganhou o apoio da população, que está colaborando ao deixar os materiais que serão recolhidos nas calçadas das residências. A iniciativa tem o reforço da Secretaria de Obras e Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec). O lixo eletrônico também foi recolhido.

Na sexta-feira, dia 14, as equipes estiveram no Aeroporto, Agudo Romão I e II, Amêndola, Centro, Jardim Belém, Jardim Brasil, Jardim Clélia, Del Rey, Jardim do Lago, Joaquim Lopes, Martani, Parque Iracema I, Pedro Monteleone, Santo Antônio, Top Life, Juca Pedro, Maria Jorge, Vila Rodrigues e Vila Stocco.

Já ontem, dia 17, Alto da Boa Vista, Cidade Jardim, Greenville 1 e 2, Irradiação, Jardim Alpino Jardim América, Jardim Paraíso, Jardim Soto, João Righini, José Antônio Borelli, Monte Líbano, Nações Unidas, ONélio de Freitas, Parque Iracema 2, San Remo, Santa Helena, Vila Celso e Zé Povão.

A iniciativa continua até a quarta-feira, dia 19, para alcançar todos os bairros de Catanduva. O trabalho é desenvolvido das 7 às 17 horas e soma 14 caminhões divididos em sete setores do município. Não são recolhidos galhos de árvores, lixo comum, hospitalar, lâmpadas e entulhos da construção civil. A programação completa está no site www.catanduva.sp.gov.br. Informações pelos telefones (17) 3531-9118 ou 3531-9122.

Ariane Pio

Da Reportagem Local