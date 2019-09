‘Cidade Limpa’ Chega Ao Final Após Percorrer Mais De 100 Bairros Em Catanduva

O Projeto ‘Cidade Limpa’, que começou no dia 10 de setembro em Catanduva, chegou ao seu final. Ontem, dia 18, as equipes encerram a força-tarefa de limpeza que percorreram mais de 100 bairros de Catanduva. A iniciativa foi realizada por uma emissora de televisão em parceria com a Prefeitura de Catanduva. A programação da quarta-feira incluia os bairros Km 7, Distrito Antônio Záccaro, Distrito Pedro Luis Boso, Esplanada, Gabriel Hernandes, Jardim da Torre, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Coqueiros I e II, Jardim Imperial, Jardim Oriental, Morada dos Executivos, Morada dos Pássaros, Nova Catanduva I e II, Orlando Facci, Pedro Boso, Pedro Nechar e Raul de Carvalho.

“O projeto é desenvolvido em Catanduva justamente no período que antecede o verão, uma forma de eliminar os possíveis abrigos do mosquito Aedes aegypti e também de animais peçonhentos. Na ação, são levados móveis como guarda-roupas, camas, cômodas, além de outros itens que não são utilizados pela população”, informa a nota oficial da assessoria de imprensa da Prefeitura de Catanduva.

“A população colaborou com a colocação no dia e horário corretos, favorecendo o trabalho das equipes que fizeram a recolha dos materiais. Esperamos melhorar a questão do despejo irregular, bem como a possibilidade de criadouros do Aedes”, ressaltou o secretário de Meio Ambiente, José Maurício Braga.

A coleta contou com o reforço de 14 caminhões que percorrem todos os bairros, das 7h00 às 17h00, de acordo com o cronograma que foi estabelecido pela Secretaria de Meio Ambiente. Os moradores tiveram até as 7h00 para deixar todos os itens nas calçadas das residências.

“A iniciativa visa retirar os chamados volumosos das casas, por isso, galhos, lixo comum, lâmpadas e entulho, materiais que têm coleta específica, não são recolhidos. A atividade também tem o reforço das equipes da Secretaria de Obras e Serviços, além da SAEC – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva”, finaliza a informação.

