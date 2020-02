‘Cidade Limpa’ Bate Recorde Com 284 Toneladas e É Prorrogado Até Sábado

A participação popular no mutirão da limpeza em Catanduva foi recorde. O projeto Cidade Limpa que foi até nesta quarta-feira, (19), coletou mais de 284,1 toneladas de volumosos. O número é expressivo e superou o registrado em 2019, quando 233 toneladas de material foram retiradas das residências. O foco é o combate à dengue, com a eliminação de todos os itens que possam acumular água.

Mas por conta da grande demanda, atrasos foram registrados no decorrer da coleta e, por isso, a campanha foi prorrogada até neste sábado, dia 22 de fevereiro.

Já a coleta que foi até quarta-feira envolveu 14 caminhões e mais de 70 funcionários da Prefeitura, que percorreram os quatro cantos da cidade em 213 viagens, cumprindo o cronograma da campanha promovida por meio de parceria da Prefeitura com a TV Tem. “Nossas equipes percorrerão todos os setores para que nenhum fique de fora e todo o material já deixado nas calçadas seja retirado. Caso haja necessidade, seguiremos com o mutirão na semana que vem. Nenhum bairro ficará para trás. ”, destaca o secretário de Meio Ambiente, Marcos Queiroz Coelho. Além da Secretaria do Meio Ambiente, a iniciativa conta com o reforço da Secretaria de Obras e da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec).

Ontem (20), o cronograma de trabalho ainda permaneceu na região do Nova Catanduva, Jardim Imperial, Gabriel Hernandez e Esplanada. Posteriormente, os demais bairros serão percorridos para que todo o material seja recolhido das ruas.

Na lista de itens que são levados estão móveis, geladeiras, fogão, pneus e lixo eletrônico. Não são recolhidos: lixo comum, lâmpadas, entulho e galhos de árvores.

Agendamento – Além do projeto Cidade Limpa, realizado anualmente, a Prefeitura de Catanduva oferece o trabalho de coleta de volumosos à população durante o ano todo. Para isso, basta o morador entrar em contato pelo telefone (17) 3522-0814, indicar o endereço e realizar o agendamento. A recolha é feita às terças e quintas-feiras.

Ariane Pio

Da Reportagem Local