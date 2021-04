Cidade da Região de Catanduva Decreta Uso de Pulseira Indicando Covid-19

A Prefeitura de Tabapuã decretou que agora pacientes com suspeitas ou confirmação de covid-19 terão que usar pulseiras de identificação. A medida começou a vigorar ontem (07).

Segundo a Prefeitura municipal de Tabapuã a medida visa evitar que pacientes com a doença descumpra o período de isolamento e sejam flagrados pelas ruas da cidade após testarem positivo contra o covid-19.

O paciente que retirar a pulseira durante o isolamento ou ser flagrado desrespeitando isolamento social poderá ser multado em R$ 300.

A primeira cidade que realizou este método foi Nova Granada, no mês passado a prefeita Tânia liana Toledo também determinou que pacientes com covid-19 utilizassem a pulseira sendo só retirada pelo médico responsável.

Ariane Pio

Da Reportagem Local