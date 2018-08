‘Cidadão do Futuro’ Completa 22 Anos de Trabalho em Catanduva

O Programa Benefi­cen­te “Criança Ci­da­­dão do Futuro” com­pletou 22 anos de traba­lho em Catanduva. Desde quan­do foi fundado, o projeto que atende adolescentes em situação de vulnerabilidade, já recebeu mais de cinco mil alunos. Hoje a entidade conta com 250 jovens, inseridos nos cursos de iniciação pro­fis­sional, em parceria com o Senac, Senai e Sesc.

A Diretora do projeto, Eliéte Estevam Gomes, falou à Reportagem de O Regional sobre a importância do pro­grama, bem como a satisfação de estar à frente dele: “Nós te­mos muitos e grandes moti­vos para festejar essa data tão importante. Afinal, não é qual­­­­­quer entidade que, mes­­mo enfrentando tantos percal­­ços e batalhas, consegue che­gar aos objetivos com a ajuda de Deus, determinação, garra, transparência, sem nunca per­­­der o foco principal. Nos­­so objetivo sempre foi ofere­­cer oportunidades para os jo­­vens, através do fortalecimen­­to das relações familiares e pes­­soais, com vistas à sua in­­clu­­são no mercado de tra­­ba­­lho”, disse.

As atividades do Programa abordam questões relevantes sobre a juventude, para a cons­­­trução de novos conheci­mentos e a formação de atitu­des e valores que contribuam para o desenvolvimento inte­gral do jovem. A evolução da a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para a esco­lha profissional, também es­tão na lista de missões da equi­pe.

“De 1998 a 2018, houve­ram muitas vidas transfor­ma­das, muitos jovens que resga­ta­ram a sua dignidade, muitos empregos, sorrisos, vitórias. Hoje o Cidadão do Futuro con­­­tinua a sua história, com a satisfação plena do dever cum­prido a cada dia, em fa­vor de nossos adolescentes e jovens”, confessou a Dire­tora.

HISTÓRIA

O ‘Cidadão do Futuro” te­­ve origem por decisão do Mi­­nis­tério do Exército, que sen­tiu a necessidade de se envol­­ver com a população através do atendimento aos menores carentes em situação de risco social, para prevenir futuros problemas sociais.

Em 1996, o programa foi implantado para funcionar no TG 02-012 de Catanduva. Na­­quela época, teve como par­ceiros o Ministério do E­xér­­cito e a Prefeitura Muni­­cipal.

No ano seguinte, passou pe­la fase experimental com parceria entre Ministério do Exército, Prefeitura Munici­pal, Citrovita e Irmãs da Res­surreição. Só naquela época, o grupo já atendia 90 menores carentes.

A fase plena iniciou-se em 1998, com uma parceria entre Ministério do Exército, Citro­­vita e Prefeitura Municipal. A partir de 6 de julho de 1998, passou a ser Instituição Le­­ga­­­­lizada com o nome Pro­­grama Beneficente “Criança, Cidadão do Futuro”.

Só temos que agradecer todos os nossos parceiros, nos­­sos colaboradores, toda comunidade envolvida com nos­so trabalho, os funcio­­ná­­rios, e de modo especial, nos­­sos amados adolescentes e jo­vens, que dia a dia dividem co­­nosco seus sonhos, expec­ta­tivas e esperanças”, finali­zou a diretora.

