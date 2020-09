Cidadão Deve Marcar Data e Horário Pelos Canais Oficiais Do Poupatempo

O Poupatempo alerta os usuários para que acessem apenas os canais oficiais do programa – o portal www.poupatempo.sp.gov.br e o aplicativo Poupatempo Digital – para obter informações e agendar serviços nos postos para atendimento presencial. De acordo com o diretor da Prodesp, Murilo Macedo, existem sites que atuam como uma espécie de despachante virtual, exigindo pagamento para agendar atendimento no Poupatempo. Após o fechamento temporário das unidades, por conta da pandemia do coronavírus, o Poupatempo retomou os atendimentos presenciais de forma gradual, com a adoção de medidas preventivas e protocolos sanitários, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo, para minimizar os riscos de transmissão e garantir a segurança da população e dos colaboradores. Além da obrigatoriedade do uso de máscaras, medição de temperatura, higienização das mãos com álcool em gel e dos calçados com tapete sanitizante, o Poupatempo reduziu a capacidade de atendimento a 30% em cada unidade, priorizando serviços que necessitam da presença do cidadão para ser concluído, como a solicitação do RG e da primeira habilitação, por exemplo. Os demais, como solicitação da Carteira de Trabalho, Seguro Desemprego, Licenciamento e Transferência de veículo devem ser feitos de forma remota, pela internet, também pelas plataformas digitais do programa.

O agendamento no Poupatempo é grátis, pessoal e intransferível, e pode ser feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo Poupatempo Digital. Outros canais para agendamento são o atendente virtual Poupinha, disponível no canto inferior direito da tela do portal do Poupatempo, e os totens de autoatendimento, distribuídos em pontos estratégicos no Estado.

Os usuários também podem optar pelo atendimento eletrônico pelo telefone, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana: de telefone fixo, pelos números (11) 4135-9700 (Capital e Grande São Paulo) ou 0300 847 1998 (demais municípios do estado de SP). Nas ligações de celular, o telefone é o (11) 4135-9700 (todos os municípios do estado de SP).

Ariane Pio

Da Reportagem Local