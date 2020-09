Cidadania Oficializa Candidatura de Roberto Cacciari e Vice Pastor Jurandir

O Partido Cidadania realizou a convenção partidária municipal e oficializou a candidatura do empresário Roberto Cacciari. O nome do candidato a vice também foi divulgado será o Pastor Jurandir Raimundo Inocente filho.

No mesmo dia em que a convenção foi realizada, Cacciari deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e participou virtualmente da reunião do hospital.

Agradeceu as orações recebidas e comentou sobre a decisão de se manter candidato, com respiração ainda ofegante afirmou: “Sou uma pessoa privilegiada. Eu gostaria de agradecer a milhares de orações recebidas. Eu queria dizer aqui que a hora é muito grave. Essa gravidade traz ainda mais responsabilidade. Já vimos tantos desmandos e comportamentos que entristecem e parece que a história está se repetindo e nós nos contrapomos a ela. Nós aceitamos esse desafio com vontade e com responsabilidade. Contem comigo. Já me tiraram uma candidatura, já recebi demonstrações e provocações, mas temos a oportunidade de caminhar. Estamos em poucos, mas esses poucos são tantos, tantos”, disse Cacciari. Cacciari vem com chapa pura. E terá como nome de coligação “Coragem, confiança, família e amor”. O pastor Jurandir é representante religioso da Igreja Assembleia de Deus. O Cidadania terá 17 candidatos ao cargo de vereador.

Karla Konda

Editora Chefe