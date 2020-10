Cidadania Irá Recorrer da Decisão que Julgou Improcedente Impugnação

O Partido Cidadania, que tem na disputa ao cargo de prefeito o candidato Roberto Cacciari, afirmou ontem que irá recorrer da decisão que julgou improcedente o pedido de impugnação da candidatura de Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, do PSDB.

A informação é do advogado do partido, Rafael Antonio Iori Ferreira. Segundo ele, a fundamentação para considerar improcedente a impugnação não encontra respaldo na legislação e jurisprudência. “Analisando os fundamentos utilizados pelo Meritíssimo Juiz Eleitoral, nós entendemos que eles estão equivocados. Em que pese nosso respeito e admiração para com ele, acreditamos que a fundamentação utilizada não encontra respaldo na legislação e na Jurisprudência do TRE e principalmente o partido pretende apresentar recurso”, afirmou. Além do Cidadania o PSOL também apresentou impugnação da candidatura de Padre Osvaldo. Em sentença, o juiz José Roberto Lopes Fernandes julgou improcedente os pedidos e deferiu as candidaturas de Padre Osvaldo e de Claudio Romagnolli. Os partidos alegavam desincompatibilização das associações fora do prazo, prazo mínimo de filiação partidária e outros.

Karla Konda

Editora Chefe