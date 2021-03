Ciclo de Conscientização é Promovido na Semana da Água Pela Saec

Ciclo de Conscientização será promovido na Semana da água. Diante da pandemia da covid-19, a Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC), lança uma programação 100% virtual. A iniciativa, de acordo com a autarquia, tem o apoio das secretarias de Educação e Meio Ambiente.

O objetivo é chamar a atenção de crianças, jovens e adultos sobre a importância de combater o desperdício. A partir de segunda-feira, dia 22, Dia Mundial da Água, a população vai conferir dicas de economia simples que fazem toda a diferença na preservação desse bem natural. Todo o conteúdo estará disponível nas redes sociais da Saec (@saec.catanduva), tanto no Facebook, quanto na página recém-criada no Instagram.

A programação também conta com visita monitorada à Nascente Modelo, localizada em propriedade que fica próxima ao Instituto Municipal de Ensino Superior (IMES/Fafica), à Estação de Tratamento de Água e Esgoto (ETE), além de palestra ao vivo com enfoque na natureza e no cuidado com o Meio Ambiente.

A Semana da Água trará também o lançamento de um projeto de arborização, desenvolvido pela SAEC nas unidades de captação e reservação, localizadas em diversos pontos da cidade. Para estrear a ação, haverá plantio de mudas na UR-32, que fica no Distrito Industrial V, com o apoio de jovens que fazem parte do Programa Legião Mirim.

Com a parceria da rede municipal de ensino, a temática água será desenvolvida de formas diferentes ao longo da semana com os alunos, de forma remota, e compartilhada nas redes sociais.

Confira, abaixo, a programação da Semana da Água:

· 22/03 (segunda-feira) – 10h30

Visita virtual à Nascente Modelo

· 23/03 (terça-feira) – 9h30

Plantio de Mudas – UC-32

· 24/03 (quarta-feira) – 11h

Visita virtual à ETE

· 25/03 (quinta-feira) – 10h

Palestra online sobre cuidado com a água e o meio ambiente, com a engenheira Wilma Joaquim

· 26/03 (sexta-feira) – 12h

Exposição virtual das atividades desenvolvidas com os alunos da rede municipal de ensino com o tema água.

Karla Konda

Editora Chefe