Ciclistas de Catanduva vão participar da 2ª edição do Pedal Anchieta

No próximo domingo (01) a turma de ciclistas de Catanduva Papagaios do Pedal vão marcar presença na 2ª edição do Pedal Anchieta. No total, serão 69 quilômetros de faixa exclusiva para os ciclistas. A intenção é reunir amigos e amantes do ciclismo para a prática e a difusão de passeios ciclísticos urbanos ou não, como meio de esporte e lazer e, principalmente, proporcionar uma maior interação entre os participantes.

De acordo com Ricardo Lucas, um dos integrantes do Papagaios, a equipe está contando os dias para o evento. “A emoção é muito grande, serão 44 integrantes dos papagaios representando Catanduva. Esse ano o nosso ponto de chegada será na cidade de Santos, não em Cubatão como no ano passado, vamos passar pelos túneis compridos de 1 quilômetro, com certeza vai ser um evento inesquecível”, comentou.

Os organizadores do 2º Pedal Anchieta é o Instituto BRCiclos, organização sem fins lucrativos criada em 2017, mas que tem em seus quadros ciclistas que há décadas vem realizando ações sociais, trabalhos junto aos órgãos públicos na promoção do uso da bicicleta e organizando eventos que introduzam os ciclistas no maravilhoso mundo da bicicleta.

O evento terá início na Rodovia Anchieta, percorrerá praticamente toda sua extensão no trecho de planalto, depois acessará a Rodovia dos Imigrantes pela Via de Interligação do planalto, farão o trecho de descida de serra pela pista Imigrantes Sul, (a pista nova com três longos túneis) e depois retornarão para a Rodovia Anchieta pela Via de Interligação da baixada, encerrando o trajeto na cidade de Santos. A largada ocorrerá no km 12,6 às 6h00, onde será montado um pórtico. Até as 8h30 será permitido o ingresso de ciclistas na rodovia. O evento conta com o apoio da Concessionária Ecovias (parceira do evento), da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Artesp e das Secretarias de Meio Ambiente, Transportes, Turismo, além da Prefeitura da cidade de Santos.

O Pedal Anchieta é uma conquista dos ciclistas de São Paulo e tem como objetivo oficializar os grandes pedais rumo ao litoral, algo que já vem ocorrendo na cidade de São Paulo desde 2008, sempre no início do mês de Dezembro de cada ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local