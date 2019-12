Ciclistas Catanduvenses participam do Evento “Pedal Anchieta 2019”

Realizado no último domingo (01), o Pedal Anchieta 2019 reuniu 40 mil ciclistas de todo o país. O número de participantes coloca o evento entre um dos maiores do mundo no ciclismo. Este foi o segundo pedal de grandes proporções organizado na via Anchieta, com parte do percurso realizado também na Imigrantes neste ano.

Para o catanduvense Ricardo Lucas, um dos integrantes do Papagaios do Pedal, o passeio foi um pouco mais longo do que o ano passado. “O passeio foi um pouco mais extenso comparado ao ano passado, mas sempre vale a pena, conhecemos outros caminhos, outra galera. Na edição anterior tivemos o privilégio de contemplar uma vista mais bonita, esse ano não foi possível devido aos longos tuneis no trajeto, porém foi muito bom”, comentou.

No total 44 catanduvenses participaram do passeio. A largada ocorreu às 6h, no km 9 da Anchieta, ainda na capital, com possibilidade de acessar o passeio também no km 22, em São Bernardo. De acordo com os organizadores, não foram registrados acidentes graves no trajeto de aproximadamente 65 quilômetros.

A segurança neste ano foi reforçada após a morte de uma pessoa no ano passado. A organização aumentou o número de equipes de frente para frear os “apressadinhos”. O trânsito teve esquema especial para receber os ciclistas. O Pedal Anchieta é uma conquista dos ciclistas de São Paulo e tem como objetivo oficializar os grandes pedais rumo ao litoral, algo que já vem ocorrendo na cidade de São Paulo desde 2008, sempre no início do mês de Dezembro de cada ano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local