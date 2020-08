Cia Solilóquios Convida Jovens a Escreverem Histórias Amorosas Para Possível Encenação

A Companhia dos Solilóquios e o Centro Cultural São Paulo convidam jovens de 16 a 29 anos do Brasil inteiro para abrirem o coração e contarem histórias de amores e desamores. As histórias devem ser enviadas até 15 de agosto de 2020.

O grupo de teatro jovem irá receber via e-mail ciadossoliloquios@gmail.com relatos de histórias amorosas reais, vividas por jovens, que serão transformadas em depoimentos encenados para compor o seu mais novo projeto chamado Fragmento de Nós Dois.

A ideia surgiu a partir da experiência que o grupo viveu em 2019, quando estreou e circulou com o espetáculo de teatro jovem CAFÉ, em que buscava contar ao público uma história de amor que tivesse potência para uma identificação coletiva, o que de fato aconteceu.

Unindo teatro, cinema e literatura, o projeto Fragmento de Nós Dois pretende experimentar diferentes formas de relação e interação entre jovens, entendendo que apesar do momento atual ser de distanciamento físico, as possibilidades de promover experiências afetivas ainda são múltiplas e precisam ser exploradas.

Ao todo serão selecionados 30 relatos de histórias de amor que, com muito cuidado e carinho, serão estudados e transformados em cenas, em um trabalho poético que unirá a dramaturgia do teatro, a roteirização e gravação do audiovisual, e claro, a poesia.

O resultado será uma websérie disponibilizada em Outubro nas redes sociais e no site do Centro Cultural São Paulo, sob a curadoria de Lizette Negreiros, que desde a década de 80 se dedica a levar ao espaço projetos inovadores e emblemáticos do teatro infantil e jovem. Sob sua curadoria, a companhia estreou Café no palco do CCSP em 2019, e agora retorna para uma nova conexão com o público, em formato digital.

Idealizado pela Companhia dos Solilóquios, com produção da Recicla Filmes e realização do Centro Cultural São Paulo, Fragmentos de Nós Dois aproxima e valoriza o protagonismo jovem em cena e na vida, através de histórias de amor na juventude.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

