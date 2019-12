Cia Luarnoar Apresenta ‘As Antiprincesas’ no Sesc Catanduva Amanhã

A criançada e suas famílias poderão conhecer de maneira lúdica e divertida, histórias de mulheres fortes e que fogem aos padrões das princesas dos contos de fadas. A programação inicia amanhã, dia 29 de Dezembro, às 10h30, no Espaço de Brincar. A atividade é gratuita e possui classificação indicativa livre. Haverá tradução simultânea em Libras.

Mantendo a magia dos cenários sonoros resgatados das antigas radionovelas, a Luarnoar apresenta estas narrações com ambientação cenográfica e canções originais. O público conhecerá a história de Frida Kahlo, artista plástica que revolucionou seu tempo com sua arte. Nesta montagem, a Cia Luanoar integra ao elenco um artista plástico, integrando as ilustrações à narrativa.

Também será narrada a vida de Juana Azurduy militar latino-americana de origem indígena, sua coragem e ousadia foram marcantes na história da independência da América espanhola. Juana ainda não é conhecida no Brasil. Esta história é contada com foco nas brincadeiras infantis e serão apresentados contos tradicionais latinos: “O Tatu e a Onça” e “O homem e os Porcos”.

A Cia Luarnoar está no panorama cultural paulista desde 1995, atuando na produção de espetáculos teatrais, narração de histórias, programas radiofônicos, oficinas de capacitação e entretenimento, além de promoções e eventos culturais. Nas contações de histórias e no teatro, seu foco principal está na pesquisa e resgate de cenários sonoros das radionovelas e na difusão da literatura brasileira.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local