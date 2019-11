Cia Danseâme, de Catanduva, Participa Do 3º MADRE Em Rio Preto

No dia 3 de novembro, em São José do Rio Preto a Danseâme Cia. de Dança estará participando com duas apresentações na 3ª edição do MADRE, Mostra de Artes da Diversidade e Resistência, evento cultural realizado de forma voluntária por artistas e coletivos de São José do Rio Preto que busca promover o empoderamento e a representatividade de grupos que ainda são marginalizados na dinâmica social, como LGBTs, negros, mulheres, pessoas com deficiência, entre outros.

A primeira dança do Danseâme será realizada as 16h40 com o espetáculo: Que pecado é esse? Na área externa que conta com cena fragmentada de dança contemporânea que faz parte do repertório da companhia há cinco anos e tem como mote o questionamento e a reflexão sobre o amor, desejo e o pecado. Já a segunda apresentação é às 20h com o solo: Assinado Eu? Com o artista Guilherme Brito (Danseâme Cia de Dança) na área externa.

“É através de outro ponto de vista que conseguimos mudar nossas perspectivas e encontrar novos caminhos” explicou Guilherme. Baseado nessa e em outras reflexões, é que o espetáculo busca questionar se o que fomos, somos ou seremos depende exclusivamente de nós ou se o outro, o acaso, ou a nossa essência é o que determina nossa construção.

A programação da terceira edição da MADRE ainda conta com trabalhos de coletivos e artistas de São José do Rio Preto, Catanduva, Assis, Porto Alegre e São Paulo. O evento é uma iniciativa do GAL (Grupo de Apoio à Loucura), coletivo artístico comandado pelo ator, diretor e cantor Murilo Gussi. Na terceira edição, o GAL apresenta seu mais recente projeto, “XSINDZIVXS”, além de “Cabarexistência”, cuja circulação pela cidade foi contemplada no Prêmio Nelson Seixas, da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto.

Entre os artistas e coletivos que marcam presença na terceira edição da MADRE estão o performer Rudy Baptista, de Assis, com “Projeto EUNÚ”; a Cia. do Sereno, de São Paulo, com “Bolhas”. Também haverá a exposição “Toda Nudez Será Repreendida”, de Chris The Red (São Paulo), além duas videoperformances de Bruno Novadvorski, de Porto Alegre (RS) – “Farrapos” e “Meu Prazer é Risco de Vida” -, que integram a mostra CINEMADRE.

Todas as atividades da programação são de graça, e serão realizadas no sábado (02), das 15h às 23h, e no domingo (03), das 16h20 às 21h, no Centro Cultural Vasco, no bairro Boa Vista.

Ariane Pio

Da Reportagem Local