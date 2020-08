Cia Da Casa Amarela Traz Evento Com Tema Sobre Impacto Da Pandemia Na Adolescência

O Sesc Catanduva começa a exibir hoje (05) e vai até domingo (09), a web-série Bi & Ju, produzida pela Cia da Casa Amarela, com um tema muito atual – a pandemia vista e sentida por um adolescente.

De modo descontraído, sempre às 17h30 no face ou youtube do Sesc Catanduva, o evento abordará as reflexões, sentimentos e dilemas do jovem Ju, e claro que ele não estará sozinho, o Ju recebe visitas de uma fadinha muito diferente, a Bi, que aparece cheia de boa vontade, pra dar seus pitacos.

Atores

Ian Costa e Fernanda Doro são Bi & Ju, que estreiam na web-série em cinco episódios.

O endereço eletrônico do Sesc Catanduva Facebook: https://www.facebook.com/sescspcatanduva ou YouTube: https://www.youtube.com/user/sesccatanduva?fbclid=IwAR1KXQTY20IVm0G6TxRR0oZ5wYK96GU5no5MLkOjKejcBxH9PLfTG707-24.

Cia Casa Amarela – Criada em 1995, em Catanduva, já conquistou mais de 100 prêmios incluindo três APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), três Troféus Mambembe, e uma centena de premiações em festivais de teatro em todo o país e Portugal. Desde 1996 tem se apresentado regularmente nas unidades do SESC (capital e interior), onde alcançou enorme respeito por seus espetáculos diferenciados e extremamente atuais, com temática própria e inédita! Realiza com enorme diferencial projetos em escolas e espaços alternativos, tornando-se uma referência na dramaturgia e estética infanto-juvenil no interior paulista. Completando 25 anos em janeiro de 2020, leva seu repertório, exposição de fotos e trabalha para o lançamento de seu livro para rodar todo o país, levando um teatro único, poético, sensível e inteligente a todo o público que busca algo mais na Arte para Crianças.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

