Cia Casa Amarela Apresenta Amanhã ‘Emília a Vida é Um Pisca-Pisca’

Comemorando 25 anos de Teatro para Crianças, Adolescentes e todo o público, a Cia da Casa Amarela apresenta: “Emília : a vida é um pisca-pisca”, homenageando o escritor Monteiro Lobato. O espetáculo será realizado amanhã, 31 de Janeiro, às 20h, no Sesc Catanduva. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na unidade.

“Fomos buscar nas fontes mais originais e antigas da obra de Lobato, muito antes de ser reformulada tantas e tantas vezes para criar um roteiro onde autor e boneca se encontrem e criem uma divertida encenação já que Emília é a porta voz do autor envolvido em uma época difícil em politicamente, economicamente e socialmente muito parecido com nossos dias!”, destacou o diretor e dramaturgo Carlinhos Rodrigues.

Com direção e dramaturgia de Drika Vieira e Carlinhos Rodrigues a peça conta a história da boneca Emília, personagem mais conhecida da literatura infantil, porém com um olhar diferente. O espetáculo revela a Emília original, criada há 100 anos e o seu reencontro com o maior escritor da literatura infantil. A história foi inspirada no livro “Memórias da Emília” e em toda obra e vida do escritor Monteiro Lobato. Num ritmo alucinante e, ao mesmo tempo, com as características pausas e poesias da Cia. Casa Amarela, a peça ganha uma dimensão gigantesca, contrastando com o tamanho da boneca e o intimismo da proposta inicial. Emília precisa viajar e ganhar o mundo, vivenciar seu direito de acordar e viver o momento, antes que no último pisca, ela se acabe e vire hipótese! Espetáculo inteligente e provocador, Emília: a vida é um pisca-pisca desafia crianças, pais, educadores e público em geral com a filosofia intrigante e a proposta contemporânea.

Cia Casa Amarela

Criada em 1995, em Catanduva-SP, já conquistou mais de 100 prêmios incluindo 03 APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), 03 Troféus Mambembe, e uma centena de premiações em festivais de teatro em todo o país e Portugal. Desde 1996 tem se apresentado regularmente nas unidades do SESC (capital e interior), onde alcançou enorme respeito por seus espetáculos diferenciados e extremamente atuais, com temática própria e inédita! Realiza com enorme diferencial projetos em escolas e espaços alternativos, tornando-se uma referência na dramaturgia e estética infanto-juvenil no interior paulista. Completando 25 anos em janeiro de 2020, leva seu repertório, exposição de fotos e trabalha para o lançamento de seu livro para rodar todo o país, levando um teatro único, poético, sensível e inteligente a todo o público que busca algo mais na Arte para Crianças.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local