Chuva de Meteoro Ocorrerá a Partir de Quarta-Feira no Hemisfério Sul

A temporada de chuva de meteoros está de volta com a Líridas, depois de uma seca nos três primeiros meses de 2021, o evento estava previsto para começar dia 15 de abril e atingirá o pico na virada nesta quarta-feira (21) até as primeiras horas da manhã de 22 de abril, de acordo com a American Meteor Society.

O fenômeno é causado por uma nuvem de detritos do Cometa Thatcher (C/1861 G1), que foi visto pela última vez no século 19 e não passará pelo sistema solar novamente por mais de dois séculos. A cada ano, porém, a Terra passa pela poeira. A chuva de meteoros Líridas não produz muitos meteoros, média de 10 a 15 por hora, mas é mais propensa a ter mais bolas de fogo brilhantes do que outras chuvas importantes. A cada poucas décadas acontece uma explosão durante as Líridas que aumenta a taxa para cerca de 100 meteoros por hora. Não está previsto que isso aconteça em 2021, mas este fenômeno é difícil de ser previsto.

Segundo o Cnet, este ano, como a lua estará mais de dois terços cheia no pico das Líridas, provavelmente será melhor tentar ver o show antes do amanhecer e depois que a lua se põe.

Para assistir ao espetáculo, o ideal é sempre tentar ficar o mais longe possível da poluição e encontrar um local como um campo aberto ou topo de colina com uma visão ampla e desobstruída do céu noturno.

Ariane Pio

Da Reportagem Local