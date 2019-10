Chuva Com Granizo Faz Estragos Em Diversos Pontos De Catanduva

Na tarde de domingo por volta das 16h30 o tempo começou a mudar formando nuvens escuras e assim uma forte tempestade caiu sobre Catanduva. Além da chuva com ventos fortes houve queda de granizo.

Houve quedas de árvores na avenida Miguel Calil, na Praça 9 de Julho e na Rua Nhandeara com Rua São José do Rio Pardo, e ainda teve a fiação da rede de energia comprometida. Um luminoso caiu na avenida São Vicente de Paulo, além de dois outdoors na avenida Engenheiro José Nelson Machado. Uma residência teve destelhamento parcial na Rua Pereira Barreto, na ocasião parte da via foi interditada. Outra árvore caiu na Avenida Miguel Calil interditando o trânsito pela avenida.

O portão do Cemitério Nossa Senhora de Fátima se soltou, mas depois da tempestade os funcionários recolocaram no lugar. Vidros da Estação Cultura quebraram durante a chuva de granizo. Algumas árvores do Hospital Emilio Carlos foram arrancadas. Alguns estabelecimentos comerciais tiveram danos como toldos destruídos, placas derrubadas e vidros quebrados. A placa símbolo da faculdade Unifipa foi derrubada com o forte vento.

A Defesa Civil de Catanduva informou que houve monitoramento ocorrências e estragos causados pela chuva e ventos fortes registrados no domingo (27). Já a Energisa divulgou foram registradas várias ocorrências com problemas no sistema elétrico que abastece Catanduva. Um transformador que fica na Praça da Matriz teve seu comprometimento com explosão.

Técnicos da empresa foram acionados, e após manobras na rede elétrica, a maior parte dos clientes afetados teve o abastecimento regularizado por volta das 18h. E consequentemente as equipes atuaram para normalizar o fornecimento para outros clientes em pontos isolados da cidade. A Energisa ainda pede se o cliente quiser entrar em contato com a empresa pode ligar pelo telefone 0800 70 10 326 (ligação gratuita), pelo aplicativo Energisa On, Energisa ou pelo site www.energisa.com.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local