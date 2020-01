Chuva Causa Danos em Asfalto da Rua Antônio Girol

O final de semana foi marcado por muita chuva em Catanduva e foi o suficiente para causar danos e alagamentos em alguns pontos da cidade. A rua Antônio Girol foi um dos locais afetados no último domingo (12). Um dos nossos leitores procurou a equipe de reportagem de O Regional para reclamar do estrago ocasionado no local. “Sempre que chove é assim, o asfalto acaba cedendo e estão sempre impedindo o tráfego na rua para tapar buracos,” destacou um dos moradores.

Comerciantes também estão sofrendo com os danos. “Nós que temos comércio aqui estamos notando um prejuízo enorme devido à diminuição no fluxo de veículos, porque sempre que chove iniciam obras por aqui e atrapalha o movimento no comércio local”, ressaltou um dos comerciantes.

A rua está parcialmente interditada, sendo necessária atenção redobrada dos motoristas. Em nota a Prefeitura de Catanduva informou que tomará as providencias cabíveis. “A Prefeitura de Catanduva acionou a empresa responsável pelo trabalho desenvolvido na Antônio Girol. Os problemas identificados foram apresentados e a empresa deverá fazer a análise dos procedimentos que serão adotados para sanar o problema na referida avenida. A obra está na garantia e todos os custos são assumidos pela empresa.”

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local