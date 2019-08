Chuva Ajuda A Melhorar A Baixa Umidade Do Ar Em Catanduva

Após um fim de semana ensolarado e segunda nublada, o clima fica mais ameno em Catanduva e a manhã é com chuva. O avanço de uma frente fria sobre o oceano, na altura do litoral paulista, faz com que a temperatura venha cair e na capital paulista, o paulistano a voltar aos casacos e guarda-chuvas.

Em Catanduva, o céu encoberto vai predominar durante o dia e há potencial para chuviscos com abertura de tempo a tarde, segundo o site do ClimaTempo. O tempo instável veio desde ontem quando as nuvens vindas da capital trouxeram vento frio e mais umidade.

A máxima prevista para Catanduva é de 28°C e mínima de 18°C com 90% de chuvas nesta terça-feira (20). Com umidade do ar em 65%.

Segundo o site do INMET para a região Sudeste: Encoberto a nublado com chuva no Rio de Janeiro podendo ser forte em algumas áreas. Encoberto a nublado com pancada de chuva na faixa leste de São Paulo. Nublado com pancadas de chuva no sul, sudoeste e sudeste de Minas Gerais. Parcialmente nublado a nublado passando a encoberto com chuva isolada no Espírito Santo. Possibilidade de chuva no centro e oeste de Minas Gerais e São Paulo. Demais áreas parcialmente nublado. A nova frente fria que passou pelo litoral paulista ontem (19) e o vento marítimo voltou a entrar no estado aumentando a umidade. Todo o interior do Estado de São Paulo tem um dia com muitas nuvens e há condições para pancadas de chuva e até raios. Pode chover com moderada a forte intensidade. As condições para chuva hoje, 20, ainda são altas por causa da uma baixa pressão atmosférica que se organiza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local