Chove, Mas Não é Suficiente Para Aumentar Nível da Represa do Lago dos Ipês

A chuva chegou, mas não foi suficiente para aumentar o volume de água dos rios de Catanduva. Não chovia na cidade há mais de 50 dias e a represa do Lago dos Ipês nesta semana está com nível bem baixo. Quem passa pelo local tem notado uma grande diferença do período chuvoso do começo do ano que quase transbordou, com perigo de alagamentos nas ruas em torno da represa.

Além da falta de vários dias de chuva, o tempo seco colabora para outro fator, as doenças respiratórias e nesta semana ainda teve outro fator que agravasse a saúde respiratória dos catanduvenses, a queimada em terrenos e canaviais.

Segundo o Climatempo a chuva chegaria na quinta-feira (20), mas bem pouco, para depois chegar um clima frio que promete ser bem gelado. E sim, a chuva chegou, foi ontem (21), mas não foi suficiente para deixar o solo úmido, mas para cair a temperatura que ficará entre a mínima dos 9° graus e a máxima de 22° graus.

Tentamos entrar em contato com a Saec para saber se o nível baixo da Represa do Lago dos Ipês pode afetar o abastecimento de agua na cidade de Catanduva, mas até o fechamento desta edição o geólogo da Saec não tinha enviado a resposta para nossos questionamentos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook