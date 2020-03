Chocolate: Preço dos Ovos de Páscoa Deve Subir 2% Neste Ano

A Páscoa é a segunda melhor data do varejo alimentar no Brasil depois apenas do Natal. Na análise de quanto os meses de Março e Abril faturaram, em 2019, houve crescimento de 5,1%, mais que a média anual, enquanto o Natal representou 23%. Dados da Associação Paulista de Supermercados (APAS) afirmam que o preço dos ovos de Páscoa deverá ter aumento de 2% com relação a 2019. Vale lembrar que o valor dos ovos nos mercados não é tabelado, por isso, é aconselhado que o consumidor pesquise antes de comprar.

“Apesar do preço do cacau e açúcar se manter estável nos últimos 12 meses, a alta recente do dólar contrabalanceia o preço para o consumidor como corantes e leite”, explicou o economista da APAS, Thiago Berka.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), 76% das vendas de ovos devem acontecer nos supermercados, que enfrentam competição com lojas especializadas e produções de microempreendedor individual (MEI). Esse é um dos motivos que fez os supermercadistas diminuírem a área destinada para os produtos sazonais desde 2015. A produção de ovos teve uma forte redução de 80 milhões para 36 milhões e isso obrigou as lojas a tomarem uma série de decisões.

Nos supermercados de Catanduva já é possível encontrar o ovo de páscoa. Mas a procura pelo chocolate ainda é pequena. Outro item muito consumido neste período são os peixes. A expectativa de crescimento está estimada entre 2% e 4% a mais do que no ano anterior, já que o aumento dos pescados deve ficar dentro da média histórica para o período. Desde 2012 o preço dos peixes, em geral, sobe 2,46% na Semana Santa; para este ano, acredita-se que o aumento deve ficar entre 2,1% e 2,5%.

“Alguns pescados devem ter a inflação abaixo da prevista, como é o caso do bacalhau, que terá o preço do quilo variando entre R$69 e R$119 dependendo do tipo (dessalgado, tiras, postas, filé e sem espinhas) previsto aumento entre 0,5% a 1%”, finalizou Berka.

Para o setor de vinhos a Páscoa é a terceira melhor época do ano, representando 20% das vendas ajudados pela proximidade com o inverno. Porém, nos últimos 12 meses, o preço das bebidas registrou 5,8% de inflação. Para o período, a estimativa é de aumento de preço entre 1,1% e 1,8%. Os motivos é a alta do dólar que encarece insumos para produção e a demanda.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local