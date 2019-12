Chegou A Época Mais Iluminada Do Ano E Com Ela As Árvores De Natal

É chegada a hora de montar as famosas árvores de Natal! Tradicionalmente, as pessoas vão iniciando a decoração de Natal das suas casas aos poucos. Por isso, a montagem da árvore de Natal é um marco da decoração natalina. É um momento para reunir a família e montar todos juntos. Entretanto alguns têm dúvidas de como enfeitar árvore de Natal, por isso a especialista em decoração Natalia Maria preparou dicas de um passo a passo sobre a montagem da árvore perfeita.

Na tradição cristã, a árvore deve ser montada no início do tempo do Advento, mais especificamente no primeiro domingo deste tempo. Essa data é definida por ser o quarto domingo que precede o aniversário de Jesus, em 25 de dezembro. Neste ano de 2019, a data ideal seria dia 04 de dezembro, mas cada um tem sua regra também.

A decoradora explica que são sete passos para montagem da árvore, a primeira é a escolha um suporte para a árvore. “Para dar um suporte à árvore, pode ser uma boa opção colocá-la dentro de um suporte ou cesta para que ela fique mais firme e com um acabamento mais bonito. Com a árvore já posicionada, encha o suporte com pedras ou areia caso necessário”.

Segundo passo é abrir os galhos e ramos da árvore para dar volume. “Quando todos estiverem posicionados de forma horizontal, comece a abrir os ramos de cada galho. Deixe os ramos bem separados entre si” explica a especialista.

O terceiro passo parece ser desnecessário, mas é muito importante, invista num tapete para delimitar o espaço da árvore. “O tapete tem o poder de deixar o ambiente mais aconchegante e utilizar ele embaixo de sua árvore, delimitará o espaço e deixa o ambiente ainda mais especial”.

O quarto passo é entortar os ramos um pouco para cima e coloque o pisca-pisca. “O fato de entortar as pontas para cima dará mais volume à sua árvore. Faça esse processo em toda arvore, tentando evitar falhar e buracos na composição. Se você for utilizar o pisca-pisca, deve colocar neste momento. Esconda o pisca-pisca entre os ramos e procure deixá-lo mais para dentro da árvore”.

Já para o quinto passo a escolha das fitas perfeitas. “Na hora de definir a cor predominante da sua árvore, use e abuse das fitas. Coloque as fitas contornando os ramos da árvore, mas não tampe as pontas dos arbustos.

No sexto passo é hora de organizar os enfeites antes de colocá-los na árvore. “Você pode organizar todos os enfeites que você tem e deixe todos à vista. Exclua os itens quebrados ou que não combinam com o restante da decoração. Atente-se para colocar de modo uniforme, para que a árvore fique equilibrada. De preferência coloque de baixo para cima”.

O sétimo passo é o toque final, a ponta da árvore. “Na ponta da árvore coloque o enfeite mais bonito que você possuir, pode ser um laço, uma guirlanda, um anjo ou uma estrela. Tradicionalmente é colocado uma estrela por representar a estrela que guiou os três Reis Magos até ao local onde Jesus nasceu, na crença crista”.

Natalia termina dizendo que usar o que tem economiza e muito, mas quem pensar em fazer seguindo os passos comprando arvore de porte médio, pisca-pisca, fitas e enfeites pode desembolsar no mínimo R$ 200.

Ariane Pio

Da Reportagem Local