Chegada Do Papai Noel Lota Praça Da Matriz E Faz A Alegria Da Criançada

Marapoama se tornou sinônimo de alegria e festa neste último Natal. A chegada do Papai Noel, promovida pela Prefeitura, através do Fundo Social de Solidariedade, juntou várias famílias na Praça da Igreja Matriz e durante todo o percurso que o bom velhinho fez pelas ruas da cidade.

O evento foi realizado no início da noite do dia 20 de dezembro, uma sexta-feira, logo após o Papai Noel desfilar em carro aberto pelas ruas da cidade, em que distribuiu balas para todos. Ao chegar à praça, o personagem natalino foi cercado por crianças de todas as idades e suas famílias.

“Quando demos início ao projeto das decorações natalinas, pensamos diretamente nas famílias e nas crianças”, comentou, em nota, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira dama Luziana Zoteso Augusto, dando destaque à informação de que todo o trabalho tem o objetivo de fazer com que cada um tenha um Natal cheio de paz, saúde, muito amor e solidariedade. “O mais importante é que as famílias aproveitem e venham visitar a Casa do Papai Noel e toda a iluminação da praça”.

Em um breve relato, o Papai Noel disse que veio de muito longe, mas que não iria ficar sem visitar as crianças de Marapoama. “Vim de muito longe, mas muito longe mesmo, mas não poderia ter deixado de vir passar aqui e me encontrar com as famílias e, principalmente com as crianças de Marapoama”.

Da Reportagem Local