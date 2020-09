Chefs Renomados E Instituições Financeiras Participam De Painéis Online Em Evento De Gestão

As inscrições gratuitas estão abertas para os painéis com chefs de grandes restaurantes e especialistas do segmento, além de instituições bancárias que vão fornecer orientações de como conseguir crédito com mais facilidade no mercado. As atividades vão acontecer entre os dias 28 de setembro e 02 de outubro, das 09h às 11h. Interessados podem se inscrever no site http://www.retomadasaopaulo.sp.gov.br e/ou pelo telefone 0800 570 0800.

Cada painel terá duas horas de duração, cada um com três participantes. Na segunda-feira (28) o tema será “O protocolo de segurança na prática”, com a presença de Edrey Momo, da Tasca da Esquina, Padaria da Esquina e Pizzaria 1900; Tsuyoshi Murakami do Murakami; e Alberto Neute do Florina e Platz.

Na terçã-feira (29) será a vez do tema “Como será o consumo pós Covid-19?”, com a participação de Simone Galante, do Galunion; Hugo Delgado, do Taquería La Sabrosa; e Georges Schnyder, do Mundo Mesa. Já na quarta-feira (30), será a vez do tema “A retomada está na digitalização!”, com painéis de Rodrigo Alves, do Ponto Chic; Ivan Achcar, da Escola de Gestão em Negócios da Gastronomia; e Isaac Azar, do Paris 6.

Na quinta-feira (01), nomes como Telma Shiraishi, do Aizomê e Japan House; Rodrigo Barros, do Boali; e Marcelo Fernandes, do Attimo e Mercearia do Francês vão discorrer sobre o tema “Reinventando o negócio de alimentação”. Por fim, o evento termina na sexta-feira (02) com o tema “Descomplicando o crédito”, com a presença de instituições bancárias como Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, Itaú, Desenvolve SP e Banco do Povo, que vão comentar sobre os erros mais comuns dos empresários na busca do crédito e como resolvê-los. A ação conta ainda com parceiros como Abrasel, Acor, ANR e Mundo Mesa.

O Empreenda Rápido é um programa do Governo de SP, em parceria com o Sebrae-SP, que tem como objetivo facilitar a vida do empreendedor e oferecer tudo o que ele necessita para abrir ou ampliar ou seu negócio em um só lugar, reunindo pela primeira vez toda a rede de fomento ao empreendedorismo do Estado. O programa ainda conta com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Jucesp e do Centro Paula Souza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local