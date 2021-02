Chefe de Instrução do TG de Catanduva faz visita para Prefeito

Uma visita de cortesia foi realizada no gabinete do Chefe do Executivo na tarde de segunda-feira, (01).O Prefeito de Catanduva, Osvaldo de Oliveira Rosa recebeu o 1º Sargento Cleiton Giovani Alves Vianna, novo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02/012.

Na ocasião, o Prefeito deu as boas-vindas ao militar, que acaba de assumir a função de liderar o quartel dos jovens atiradores. Foi um momento de aproximação e de acolhimento já que, administração municipal e o TG mantém relação de parceria em ações do cotidiano. Além disso, dentre suas atribuições, o Prefeito deve assumir a posição de Presidente da Junta do Serviço Militar, além de diretor do TG. “Admiro o trabalho do Tiro de Guerra. Tenho a certeza, que a corporação está em boas mãos. Vamos apoiar as atividades no quartel e motivar nossos jovens nessa experiência valorosa. Desejamos ao 1º Sargento Giovani que seja o início de um ciclo promissor em sua carreira e para nossa cidade”, afirma o Prefeito Padre Osvaldo.

1º Sargento Giovani foi transferido para Catanduva depois de atuar em Amambai, no Mato Grosso do Sul, onde integrou a equipe do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizada (RCMEC). “É muito gratificante a acolhida dos catanduvenses. No âmbito profissional, a expectativa é positiva para o trabalho, vamos intensificar ações que prezam pelos valores do patriotismo e do civismo”, finalizou.

Ariane Pio

Da Reportagem Local